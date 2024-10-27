بجمهورية البيرو.. "بن جلوي" يوقع اتفاقية تفاهم بين اتحاد الهجن ومنظمة الباكا

شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد الدولي للهجن نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية حفل "الباكا" الذي أقيم في مدينة اريكيبا بجمهورية البيرو الذي تم من خلاله استعراض هذه الفصيلة التي تنتمي لفصيلة الإبليات كما تم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية بين الاتحادين الدولي للهجن والمنظمة الدولية للباكا في البيرو للتعاون بين الطرفين بهدف تطوير التعاون بين الاتحاد والمنظمة فيما يدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمساهمة في تحقيق الفائدة المرجوة وتبادل المنفعة العامة، وحرصاً على تحقيق التعاون المميز.