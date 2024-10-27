بجمهورية البيرو.. "بن جلوي" يوقع اتفاقية تفاهم بين اتحاد الهجن ومنظمة الباكا

شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد الدولي للهجن نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية حفل "الباكا" الذي أقيم في مدينة اريكيبا بجمهورية البيرو الذي تم من خلاله استعراض هذه الفصيلة التي تنتمي لفصيلة الإبليات كما تم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية بين الاتحادين الدولي للهجن والمنظمة الدولية للباكا في البيرو للتعاون بين الطرفين بهدف تطوير التعاون بين الاتحاد والمنظمة فيما يدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية، والمساهمة في تحقيق الفائدة المرجوة وتبادل المنفعة العامة، وحرصاً على تحقيق التعاون المميز.
كما التقى "بن جلوي" برئيس اللجنة الأولمبية في البيرو الدكتور رينزو مانياري في العاصمة ليما بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البيرو الدكتور حسن محمد الأنصاري.
وخلال اللقاء نقل "بن جلوي" تحيات وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وتمنياته للرياضة في البيرو مزيداً من التميز والتقدم.
وأكد الأمير فهد بن جلوي - الذي يقوم بزيارة لجمهورية البيرو - عمق العلاقات الرياضية المميزة بين البلدين والدفع بها نحو مزيد من التقدم والتعاون.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات الرياضية وتبادل الخبرات التي حظيت بثناء على ما تشهده المملكة من تقدم ونمو وازدهار في الجانب الرياضي والرقي بكافة الرياضات التي يأتي في مقدمتها الرياضات التراثية ممثلة بسباقات الهجن وعدد من الرياضات الأخرى أبرزها الرياضات الإلكترونية التي يتطلع من خلالها إلى التعاون والشراكة بين البلدين في هذا الجانب.