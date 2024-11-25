دوري أبطال آسيا للنخبة: النصر يواصل انتصاراته ويعبر الغرافة

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على الغرافة القطري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها رونالدو في الدقيقة الـ46 قبل أن يضيف أنخيلو غابرييل الهدف الثاني في الدقيقة الـ59، ثم يعود رونالدو من جديد ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ64.
وفي الدقيقة الـ75 عدَّل اللاعب خوسيلو النتيجة بهدف للغرافة.
يُذكر أن المباراة شهدت حالة طرد في الدقيقة الـ84 للاعب الغرافة سيدو سانو.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده من النقاط للنقطة الـ13، في حين توقَّف رصيد الغرافة عن النقطة الـ4.