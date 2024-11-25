دوري أبطال آسيا للنخبة: النصر يواصل انتصاراته ويعبر الغرافة

أهداف المباراة سجلها رونالدو في الدقيقة الـ46 قبل أن يضيف أنخيلو غابرييل الهدف الثاني في الدقيقة الـ59، ثم يعود رونالدو من جديد ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ64.