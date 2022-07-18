استمرار توافد المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب إلى أبها

وستعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، التي تستضيفها مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً برئاسة الأستاذ عبدالله الجنيبي وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان المعاونة في البطولة، للوقوف على التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاقة منافسات البطولة يوم الأربعاء المقبل والتي تستمر إلى السادس من أغسطس القادم.



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