استمرار توافد المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب إلى أبها

تواصل اليوم الاثنين توافد المنتخبات العربية المشاركة في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل، في التوافد إلى مدينة أبها.
حيث وصلت إلى مدينة أبها اليوم الاثنين منتخبات الجزائر، عمان، مصر، الأردن، فيما سبق أن وصلت منتخبات المغرب وفلسطين وموريتانيا، والسودان، وليبيا، واليمن، والعراق.
على جانب آخر، أنهت اللجنة المنظمة للبطولة جميع الترتيبات الخاصة بانطلاقة المباريات، من تجهيزات الملاعب وفنادق إقامة الوفود وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية وتجهيز اللجان العاملة في منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب.
وستعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، التي تستضيفها مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً برئاسة الأستاذ عبدالله الجنيبي وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان المعاونة في البطولة، للوقوف على التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاقة منافسات البطولة يوم الأربعاء المقبل والتي تستمر إلى السادس من أغسطس القادم.
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