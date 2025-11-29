رياضة
"دارسي" بعد التأهل: الهلال لا يعرف الاستسلام.. ونتعامل مع ضغط المباريات بثبات
أكّد لاعب الهلال عبدالكريم دارسي عقب الفوز على الفتح والتأهل إلى دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين أن الفريق يواصل المنافسة على جميع البطولات رغم ضغط المباريات المتقارب.
وقال "دارسي" في حديثه لقنوات "ثمانية": "الهلال ينافس على كل البطولات، وليس من السهل أن نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، لكننا اليوم نجحنا في تجاوز الفتح وكان تركيزنا أعلى من المباراة الماضية".
وأضاف: "الكرات الثابتة تحظى باهتمام كبير من المدرب إنزاغي لأنها تُحدث الفارق، وقد وُفّقنا في استثمارها بشكل جيد".
وأشار "دارسي" إلى أن الفريق سيمضي بالروح نفسها في المرحلة المقبلة بحثًا عن مواصلة سلسلة الانتصارات والتقدم في البطولة.