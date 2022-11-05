"السومة" يتصدَّر قائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً لركلات الجزاء في الدوري "السعودي"

وجاء في المركز الثاني المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، الذي سجَّل 28 ركلة جزاء. واحتل المركز الثالث الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال السابق، بـ24 ركلة جزاء في دوري المحترفين.