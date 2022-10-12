"ابن جلوي": استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية انطلقت بميزانية تقدّر بمليارين و600 مليون ريال

واختتم: "إن عملية التقييم التشغيلي بدأت منذ مارس الماضي، ومستمرّة طوال السنة، وسيتم الإعلان عن نتائج عملية التقييم الفني للاتحادات، التي تشتمل معاييرها على: "الحوكمة، والأداء الرياضي، والمشاركات الرياضية، والاقتصاد والثقافة، والسياحة" خلال الفترة القريبة المقبلة.