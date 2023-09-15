اتحاد العاصمة الجزائري يُتوَّج بطلاً لكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري

تُوِّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023 للمرة الأولى في تاريخه؛ وذلك بتغلبه على نظيره الأهلي المصري بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف في نهائي البطولة الإفريقية.
ويدين فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالفضل إلى لاعبه زين الدين بلعيد صاحب هدف الانتصار الوحيد الذي سجله من علامة الجزاء في الدقيقة الـ42 من مجريات الشوط الأول.
يُشار إلى أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري شارك في البطولة بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية الإفريقية، في حين كان الأهلي المصري قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الفائت.