اتحاد العاصمة الجزائري يُتوَّج بطلاً لكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري

تُوِّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023 للمرة الأولى في تاريخه؛ وذلك بتغلبه على نظيره الأهلي المصري بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف في نهائي البطولة الإفريقية.