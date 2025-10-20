رياضة

دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال يسعى لعبور السد

يهدف إلى استعادة الصدارة
ياسين بونو حارس مرمى الهلال خلال الحصة التدريبية
تم النشر في

وسط دعم جماهيري متوقّع وعلى أرضه، يسعى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم لخطف نقاط ضيفه السد القطري، حين يلتقي الفريقان في تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويتسلح "الأزرق" (الثالث – 6 نقاط) في مواجهة السد (التاسع – نقطتان فقط) بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية واستعادة الصدارة، بعد أن خطفها شقيقه الأهلي أمس الاثنين من خلال رباعية في شباك الغرافة القطري.

في المقابل، يأمل السد القطري العودة إلى أرضه بانتصار ثمين يدفعه نحو مربع الكبار، أو الخروج بنقطة واحدة في حال انتهت المواجهة بالتعادل.

