دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال يسعى لعبور السد

وسط دعم جماهيري متوقّع وعلى أرضه، يسعى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم لخطف نقاط ضيفه السد القطري، حين يلتقي الفريقان في تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.