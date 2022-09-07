التسجيل مازال مستمراً.. أكثر من 4500 لاعبة في النسخة الحالية لبطولة دوري المدارس للبنات

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لدوري المدارس، عن خطوات التسجيل في دوري المدارس للبنات "للسعوديات والمقيمات" في المملكة، وفي مختلف المهام كحكمة للمباريات ومسؤولة للملاعب وغيرها، وذلك للمشاركة في منافسات البطولة بداية من الفترة المقبلة.