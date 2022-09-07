التسجيل مازال مستمراً.. أكثر من 4500 لاعبة في النسخة الحالية لبطولة دوري المدارس للبنات

أعلنت إدارة دوري المدارس أن أكثر من 900 فريق و4500 لاعبة تم تسجيلهم في مسابقة دوري المدارس لكرة القدم بنات لعام 2022 حتى الآن، مشيرة أن التسجيل مازال مستمراً.
وكشف دوري المدارس، عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، عن تسجيل 4500 لاعبة في بطولة البنات، وذلك في أكثر من 900 فريق في النسخة الحالية للبطولة.
وبين حساب البطولة، أن النسخة الحالية يشارك فيها حتى الآن 4529 لاعبة، مع مشاركة 117 حكماً، ومشاركة 936 فريقاً وبوجود 954 مدربة و366 مدرسة.
وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لدوري المدارس، عن خطوات التسجيل في دوري المدارس للبنات "للسعوديات والمقيمات" في المملكة، وفي مختلف المهام كحكمة للمباريات ومسؤولة للملاعب وغيرها، وذلك للمشاركة في منافسات البطولة بداية من الفترة المقبلة.
ويتم التجهيز لدوري المدارس للبنات بالتعاون ما بين وزارتي الرياضة والتعليم، والتي تهدف إلى تمكين جيل اليوم من صناعة إنجازات تصب في صالح مستقبل الرياضة في السعودية وفق رؤية 2030، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس ورعايتها.
يذكر أن التسجيل لازال مفتوحاً أمام الطالبات وبقية الكوادر النسائية من جميع مدن ومناطق ومحافظات السعودية وجميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والخاص والأجنبي، علماً أن مباريات الدوري ستلعب داخل إدارات التعليم بالملاعب المعتمدة من اللجنة المنظمة كل صف دراسي على حدة.