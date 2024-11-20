3 وجهات محتملة من بينها الدوري السعودي لحارس مرمى ليفربول

لا تزال أندية الدوري السعودي تراقب البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، لمحاولة ضمه بالفترة المقبلة.
وأفاد موقع "somosfanaticos" أن أليسون، الذي تم استبعاده من قبل المدرب آرني سلوت، لديه ثلاث وجهات محتملة لعام 2025، من بينها الانتقال للعب بالدوري السعودي.
وأكد ذات الموقع أن حارس المرمى البالغ من العمر 32 عامًا، بات خارج خطط آرني سلوت، ويجب أن يتم بيع عقده من قبل الريدز في عام 2025.
وكتب الموقع بحسب صحيفة "TBR Football"، أن أليسون يتجه إلى مغادرة ليفربول، حيث أن مسؤولي النادي الإنجليزي أعطوا الضوء الأخضر لتلقي العروض بشأنه في يناير المقبل.
ويعد الدوري السعودي، والذي كان من أبرز المهتمين بحارس المرمى بالصيف الماضي، أحد الوجهات المحتملة لأليسون.
ويحتمل أيضًا بقاءه في أوروبا؛ وذلك لأن التكهنات تشير إلى أن بايرن ميونيخ يريد ضمه بدلًا المخضرم مانويل نوير، كما يلقى الحارس أيضًا اهتمام برشلونة الذي يراقب وضع البرازيلي.