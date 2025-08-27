تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 23 يعسكر في روسيا ويخوض مباراتين تجريبيتين

واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: تركي بالجوش، مهند اليحيى، أحمد أبو راسين، محمد عبدالرحمن، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، مبارك الراجح، خالد العسيري، مرزوق التمبكتي، ماجد دوران، مشعل العلائلي، سليمان هزازي، سالم النجدي، بدر العمير، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، سيف رجب، عبدالله معتوق، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العثمان، مشاري النمر، وعبدالله رديف.