دوري روشن: الفيحاء يسجل أول انتصار عبر بوابة الرياض

حقّق فريقُ الفيحاء الأول لكرة القدم، أولَ انتصار له هذا الموسم في الدوري بعد تغلبه على ضيفه الرياض بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 2025.