دوري روشن: الفيحاء يسجل أول انتصار عبر بوابة الرياض

حقّق فريقُ الفيحاء الأول لكرة القدم، أولَ انتصار له هذا الموسم في الدوري بعد تغلبه على ضيفه الرياض بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 2025.
منح الدولي الزامبي "ساكالا" التقدم لأصحاب الضيافة، بعد أن تابع تسديدة نواف الحارثي في الشباك، وذلك في الدقيقة 20 من مجريات الشوط الأول.
وضاعف المهاجم الأورغوياني "رينزو لوبيز" تقدم الفيحاء بتسجيله الهدف الثاني مستغلًّا تمريرة طولية من محمد البقعاوي وضعته في حالة انفراد، لم يتوانَ في إيداعها الشباك عند الدقيقة 35.
في الشوط الثاني حاول الفريقان زيارة الشباك؛ فالفيحاء سعى جاهدًا لتعزيز النتيجة، في المقابل حاول الضيوف تسجيل تقليص النتيجة، لكن مساعيهم باءت بالفشل لتنتهي المباراة بتقدم الفيحاء بثنائية.
بهذه النتيجة صعد الفيحاء 4 مراكز على سلم الترتيب، بعد أنْ رفع رصيده إلى 4 نقاط وضعته في المركز الخامس عشر، بينما تجمّد رصيد الرياض عند 7 نقاط في المركز التاسع.