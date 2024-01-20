رياضة

بطولة آسيا 2023: البحرين تنعش آمالها في التأهل.. بهدف قاتل في شباك ماليزيا

جانب من لقاء المنتخب البحريني ونظيره الماليزي في كأس آسيا 2023
جانب من لقاء المنتخب البحريني ونظيره الماليزي في كأس آسيا 2023

نجح المنتخب البحريني في إنعاش آماله بالتأهل وذلك بهدف قاتل في شباك المنتخب الماليزي في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت ضمن مسابقة كأس آسيا 2023.

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بفوز البحرين بهدف نظيف .

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب علي مدن في الدقيقة 90+6 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرفع المنتخب البحريني رصيده عند النقطة رقم 3 في حين بات منتخب ماليزيا بلا أي رصيد بعد مرور جولتين من دور المجموعات وذلك في المجموعة التي تصم إلى جوارهما كلاً من كوريا الجنوبية والأردن.

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