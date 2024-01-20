بطولة آسيا 2023: البحرين تنعش آمالها في التأهل.. بهدف قاتل في شباك ماليزيا

بتلك النتيجة يرفع المنتخب البحريني رصيده عند النقطة رقم 3 في حين بات منتخب ماليزيا بلا أي رصيد بعد مرور جولتين من دور المجموعات وذلك في المجموعة التي تصم إلى جوارهما كلاً من كوريا الجنوبية والأردن.