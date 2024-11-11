"نيمار": ملف ترشح السعودية 2034 أحد أفضل المشاريع التي رأيتها في حياتي

وختم حديثه بالقول: " أظن أنهم قادرون على أن يكونوا أحد أفضل المنتخبات في بطولة كأس العالم 2034، وأنا وعائلتي سعيدون جداً هنا ، وأنا واثق من أن نجوماً آخرين سيأتون إلى هنا ، ستتوفر الفرصة للكثيرين للقدوم للسعودية ، وأظن أن الجميع يجب أن يحظوا بالفرصة لخوض التجربة التي أعيشها هنا".