"نيمار": ملف ترشح السعودية 2034 أحد أفضل المشاريع التي رأيتها في حياتي

قال نيمار جونيور ، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم ، خلال زيارته لمعرض ملف ترشح السعودية 2034 لاستضافة كأس العالم: " أعتقد أنها أحد أفضل المشاريع التي رأيتها في حياتي ، ومن الممكن أن يصبح أفضل كأس عالم على الإطلاق"،
وأضاف: "كما يفكرون في اللاعبين بحيث يقصرون مدة رحلات الطيران ، ولهذا أظن أنهم أخذوا كل شيء بعين الاعتبار ، في هذا المشروع للاعبين والجمهور على حد سواء".
وتابع نيمار : "بعض الأشخاص تنظر للسعودية بشكل مختلف قبل أن يأتوا إليها ، وبعد قدومهم إلى المملكة تتحول نظرتهم إلى نظرة إيجابية تماماً، مهم جداً للقادمين من جميع أنحاء العالم التعرف على الثقافة السعودية ، أينما أذهب أحظى بترحيب رائع، أنا ممتن جداً للطف الذي أظهروه لي ولعائلتي" .
وأردف: " أعلم أنا لدي قوة تأثير ومسؤولية كبيرة اليوم ، كريستيانو رونالدو يعد قدوة كبيرة وأحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم ، وكذلك بنزيما".
وأفاد نجم المنتخب البرازيلي وهدافه التاريخي: " نود أن نصنع تأثيراً إيجابياً على جميع الأطفال والشباب للقيام بالأمور الصحيحة ، ونضع السعادة في قلب الجميع من خلال ممارستنا لكرة القدم .لذا فإن فرصة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين والعيش في المملكة أمر مهم جداً بالنسبة لهم".
وختم حديثه بالقول: " أظن أنهم قادرون على أن يكونوا أحد أفضل المنتخبات في بطولة كأس العالم 2034، وأنا وعائلتي سعيدون جداً هنا ، وأنا واثق من أن نجوماً آخرين سيأتون إلى هنا ، ستتوفر الفرصة للكثيرين للقدوم للسعودية ، وأظن أن الجميع يجب أن يحظوا بالفرصة لخوض التجربة التي أعيشها هنا".