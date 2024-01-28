"إدارة الاتحاد" تُخَيّر "غروهي": إما قبول عرض الشباب أو الجلوس بالمدرجات

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة في مستقبل البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وبحسب مصادر برنامج "برا الـ18" على "SSC"؛ فإن إدارة نادي الاتحاد أبلغت غروهي إما الموافقة على عرض الشباب أو الجلوس في المدرجات دون المشاركة مع الفريق.
وأكد البرنامج أن الحارس البرازيلي سَبَق أن رفض العرض الشبابي لعدة اعتبارات؛ منها أن الفترة 6 أشهر فقط، وصعوبة تواجده في الرياض وأسرته في جدة.
وذكرت ذات المصادر للبرنامج أن غروهى أبلغ إدارة ناديه أنه لن ينتقل للشباب.
وتبحث إدارة نادي الشباب عن حارس مرمى لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة حارسها الكوري الجنوبي كيم سونج حارس مرمى كوريا الجنوبية بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده بمنافسات بطولة كأس آسيا.
وانضم مارسيلو غروهي البالغ من العمر 36 عامًا، إلى صفوف الاتحاد في 2018، قادمًا من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.