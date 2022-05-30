32 فريقاً يتنافسون في جدة.. ودعوة "كشافي الأندية" لرصد المواهب

وأشاد رئيس اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس بـ "جهود جميع اللجان التي بذلت منذ بداية منافسات الدوري لهذا العام بدءاً من مرحلة التصفيات العامة إلى تصفيات المناطق الأخيرة"، مشيراً إلى أن "الجوانب التنظيمية الإدارية والفنية وتشغيل المباريات في 47 مدينة ومحافظة وتحكيمها، أدارت بنجاح أكثر من 23 ألف مباراة، حيث أسهم في ذلك النجاح إدارة مشروع دوري المدارس ومعلمي التربية ومشرفي الرياضية وإدارات التعليم في وزارة التعليم، فللجميع الشكر والتقدير".