بالفيديو.. أهداف "كيسيه" و "أوتافيو" و "دجانيني" تتنافس على جائزة الأجمل

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024 م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة التاسعة من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، على هدف الإيفواري فرانك كيسيه نجم الأهلي في الديربي أمام الاتحاد، والذي سجله من قذيفة صاروخية استقرت في شباك غروهي، حيث ضمن من خلاله الأهلي حسم ديربي جدة لمصلحته.
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف مهاجم الفتح دجانيني تافاريس لاعب الفتح بمرمى الاتفاق، والذي منح نقاط المباراة للفتح في الوقت القاتل بتصويبة قوية.
كما دخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف البرتغالي أوتافيو لاعب النصر أمام أبها، والذي من خلاله ترجم عمل جماعي منظم ليمنح فريقه هدف التقدم مبكرًا منذ الدقيقة الثالثة.
يُشار إلى أن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.