في خطوة الذهب الأولى .. أخضر السيدات يتوج بلقب البطولة الدولية الودية

وجاء تتويج سيدات الأخضر باللقب بعد تعادلهن أمام باكستان بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في آخر مباريات البطولة، وتمكنت البندري مبارك من تسجيل هدف الأخضر في الدقيقة 28 من عمر اللقاء قبل أن تتعادل سيدات باكستان بهدف في الدقيقة 64.