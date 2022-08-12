مركز التحكيم الرياضي: الفصل في قضية كنو خلال الشهر الجاري

وقال مركز التحكيم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد إبراهيم كنو، تود هيئة التحكيم المشكّلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية، ومنحهم المددَ الكافية لتقديم ما لديهم؛ إذ إن تأخُّر البتّ في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية".