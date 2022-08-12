مركز التحكيم الرياضي: الفصل في قضية كنو خلال الشهر الجاري

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الجمعة، بيانًا إيضاحيًّا بخصوص قضية اللاعب محمد كنو، مؤكدًا أن المركز يحرص على حفظ جميع حقوق أطراف المشكلة جميعها، وأن القرار سيصدر بموعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.
وقال مركز التحكيم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد إبراهيم كنو، تود هيئة التحكيم المشكّلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية، ومنحهم المددَ الكافية لتقديم ما لديهم؛ إذ إن تأخُّر البتّ في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية".
وتابع البيان: "حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، وفي الوقت ذاته فقد حدّدت هيئة التحكيم موعدًا لعقد جلسة الاستماع للأطراف؛ وذلك لتقديم كل ما لديهم تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع، وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي".