حتى 28 نوفمبر الجاري وبتنظيم وزارة الإعلام.. وزارة الرياضة تشارك في واحة الإعلام بباريس

تدشن وزارة الرياضة اليوم الأحد مشاركتها في واحة الإعلام بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تنظمها وزارة الإعلام حتى 28 نوفمبر الجاري.
وتشارك الوزارة بجناح خاص في الواحة، تعكس من خلاله قدرة السعودية على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وإبراز رؤية السعودية 2030 فيما يخص الاستثمار في القطاع الرياضي، إلى جانب الدور الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الاستدامة، الذي كان واضحًا من خلال الأحداث الرياضية التي استضافتها، المتمثلة بسباق فورمولا 1، وسباق إكستريم إي، علاوة على عملها في جانب تطوير الفعاليات الرياضية.
ويبرز الجناح مشاركة المرأة في الرياضة، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير هذا الجانب، إضافة إلى المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضية.
الجدير بالذكر أن السعودية استضافت أكثر من 80 فعالية رياضية دولية، شهدت حضور أكثر من 2.6 مليون زائر، فيما تعمل حاليًا على تنظيم أكثر من 33 فعالية رياضية حتى نهاية عام 2024، وتستعد بشكل أكبر لاستضافة كأس آسيا 2027 للمنتخبات، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية "تروجينا" 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034.