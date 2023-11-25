حتى 28 نوفمبر الجاري وبتنظيم وزارة الإعلام.. وزارة الرياضة تشارك في واحة الإعلام بباريس

وتشارك الوزارة بجناح خاص في الواحة، تعكس من خلاله قدرة السعودية على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وإبراز رؤية السعودية 2030 فيما يخص الاستثمار في القطاع الرياضي، إلى جانب الدور الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الاستدامة، الذي كان واضحًا من خلال الأحداث الرياضية التي استضافتها، المتمثلة بسباق فورمولا 1، وسباق إكستريم إي، علاوة على عملها في جانب تطوير الفعاليات الرياضية.