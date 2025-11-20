انطلاق الجولة التاسعة من "دوري يلو" غدًا الجمعة بثلاث مواجهات

أما الوحدة، فيدخل مواجهة الزلفي بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الطائي، رافعًا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ16، بينما يملك الزلفي 8 نقاط في المركز الـ12.