انطلاق الجولة التاسعة من "دوري يلو" غدًا الجمعة بثلاث مواجهات

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بعد توقف دام نحو أسبوعين بسبب أيام الفيفا، حيث تستعد فرق الدوري لمرحلة جديدة من المنافسة القوية هذا الموسم.
ويتصدر العلا جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أبها صاحب المركز الثاني بـ19 نقطة، فيما يأتي الدرعية ثالثًا بـ17 نقطة، والعروبة رابعًا بـ16 نقطة.
تقام غدًا الجمعة ثلاث مباريات في افتتاح الجولة؛ إذ يستقبل الأنوار ضيفه الطائي، بينما يحل الباطن ضيفًا على الجندل، ويلتقي العدالة مع البكيرية.
ويبحث الأنوار عن فوز غائب منذ الجولة الرابعة، ويحتل المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، في حين يسعى الطائي لتعويض خسارته الماضية أمام الوحدة، والتي جمدت رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ11.
ويدخل الجندل والباطن مواجهتهما بعد خسارة الفريقين في الجولة الماضية؛ حيث يحتل الجندل المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، بينما لا يزال الباطن بلا أي فوز مكتفيًا بتعادلين وضعاه في المركز الـ17 بنقطتين مع مباراة مؤجلة.
ويأمل البكيرية في مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في مراكز المنافسة، إذ يحتل المركز السادس بـ15 نقطة، بينما يسعى العدالة للعودة إلى سكة الفوز بعد غياب منذ الجولة الثالثة، ويملك 5 نقاط في المركز الـ15.
تتواصل مواجهات الجولة السبت المقبل؛ حيث يحل العروبة ضيفًا على العربي، بينما يستقبل العلا فريق جدة، ويواجه أبها مضيفه الجبيل.
ويسعى العروبة لتعويض خسارته الأخيرة أمام العلا والتي تراجع على إثرها إلى المركز الرابع بـ16 نقطة، فيما يأتي العربي في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.
ويبحث العلا عن فوزه السابع هذا الموسم عندما يستضيف جدة، ويتصدر الفريق جدول الترتيب بـ20 نقطة، بينما يحتل جدة المركز السابع بـ13 نقطة.
أما أبها، صاحب الوصافة بـ19 نقطة، فيحل ضيفًا على الجبيل متذيل الترتيب بنقطة واحدة مع مباراة مؤجلة، حيث يأمل في مواصلة مطاردة الصدارة.
تختتم الأحد المقبل منافسات الجولة التاسعة بثلاث مباريات؛ إذ يواجه الجبلين فريق الرائد، ويستضيف الدرعية الفيصلي، بينما يلتقي الوحدة مع الزلفي.
وتُعد مواجهة الجبلين والرائد من أبرز مباريات الجولة نظرًا لتقارب الفريقين؛ حيث يحتل الجبلين المركز الثامن بـ12 نقطة، مقابل 15 نقطة للرائد في المركز الخامس.
ويسعى الدرعية، صاحب المركز الثالث بـ17 نقطة، لمواصلة الضغط على فرق الصدارة عندما يستضيف الفيصلي الذي لم يتلق أي خسارة هذا الموسم، لكنه سجل خمسة تعادلات وضعته في المركز التاسع بـ11 نقطة مع مباراة مؤجلة.
أما الوحدة، فيدخل مواجهة الزلفي بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الطائي، رافعًا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ16، بينما يملك الزلفي 8 نقاط في المركز الـ12.