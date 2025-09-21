4 ملاعب تستضيف مباريات كأس آسيا السعودية 2026 تحت 23 عامًا

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اعتماد مواعيد وملاعب النسخة السادسة من البطولة، والمقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 25 يناير 2026، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا.
وستقام منافسات البطولة في مدينتي جدة والرياض، حيث سيحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة 10 مباريات، من ضمنها المباراة الافتتاحية والنهائية، فيما سيستضيف الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية 10 مباريات تشمل الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، أما في الرياض فتقام 6 مباريات من دور المجموعات على ملعب نادي الشباب، بالإضافة إلى 6 مباريات أخرى على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وستقام قرعة البطولة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 3 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 4 مجموعات، بمشاركة كل من: السعودية (المستضيف)، الأردن، اليابان، فيتنام، أستراليا، قيرغيزستان، تايلاند، العراق، كوريا الجنوبية، سوريا، لبنان، الصين، أوزبكستان، قطر، إيران، والإمارات.
من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي المكلف للجنة المحلية المنظمة الأستاذة مي الهلابي أن تنظيم هذه البطولة يمثل محطة أساسية في رحلة المملكة نحو استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ على تقديم نسخة مميزة من كأس آسيا تحت 23 عامًا، بما يتماشى مع مكانة المملكة وقدرتها التنظيمية، ويعكس الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة، استعدادًا للحدث القاري الأكبر في 2027.
وأضافت الهلابي: "هذه البطولة تأتي امتدادًا لمسيرة النجاحات التي تحققها المملكة على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، والتي تعزز مكانتها كوجهة رئيسية للرياضة الآسيوية والعالمية".
يذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف خلال العام المقبل نهائيات دوري أبطال آسيا النخبة في أبريل 2026، ونهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا في مايو 2026، لتواصل ريادتها في استضافة البطولات القارية والدولية.