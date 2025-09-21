4 ملاعب تستضيف مباريات كأس آسيا السعودية 2026 تحت 23 عامًا

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي المكلف للجنة المحلية المنظمة الأستاذة مي الهلابي أن تنظيم هذه البطولة يمثل محطة أساسية في رحلة المملكة نحو استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ على تقديم نسخة مميزة من كأس آسيا تحت 23 عامًا، بما يتماشى مع مكانة المملكة وقدرتها التنظيمية، ويعكس الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة، استعدادًا للحدث القاري الأكبر في 2027.