الاتحاد السعودي للملاكمة يوقع اتفاقية مع اتحاد الرياضة الجامعية

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، المهندس عبدالله بن أحمد الحربي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد الرياضة الجامعية، وذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة إستراتيجية هامة نحو بناء مجتمع رياضي حيوي، وتعزيز مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية، وقال: "نسعى لتعزيز ثقافة الملاكمة بين طلاب الجامعات من خلال تنفيذ برامج تعريفية مبتكرة وتنظيم بطولات متنوعة، ودعم الكوادر التدريبية والبنية التحتية في جامعات الوطن أجمع، مما يسهم في تطوير المواهب الجامعية وتوفير بيئة تنافسية تدعم مشاركة الشباب المميزة في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً".