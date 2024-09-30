الاتحاد السعودي للملاكمة يوقع اتفاقية مع اتحاد الرياضة الجامعية

برعاية وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية يوسف البنيان، تم توقيع اتفاقية تعاون، اليوم الاثنين، بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد السعودي للرياضة الجامعية.
وتمت مراسم التوقيع خلال الحفل الختامي لموسم الرياضة الجامعية والمقام على مسرح وزارة التعليم بالرياض، بحضور رئيس اتحاد الرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، ونائب رئيس مجلس الإدارة رشا بنت محمد الخميس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، لتعزيز ممارسة رياضة الملاكمة في الجامعات السعودية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للطرفين، والمشاركة بمبادرات عدة لرفع الوعي بفوائد رياضة الملاكمة وزيادة ممارسيها بين طلاب الجامعات.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الدكتور خالد بن صالح المزيني، أن التعاون بين الاتحادات الرياضية السعودية يوحد الجهود ويساهم في تسريع تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
كما أشار "المزيني" إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية يرحب بجميع أصحاب المصالح المشتركة، مؤكداً أن البيئة الجامعية توفر مساحة مثالية لنشر الألعاب الرياضية وتشجيع ممارستها، مما يعزز من حضور الرياضة السعودية على الساحة الدولية.
من جانبه، عبر رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، المهندس عبدالله بن أحمد الحربي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد الرياضة الجامعية، وذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة إستراتيجية هامة نحو بناء مجتمع رياضي حيوي، وتعزيز مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية، وقال: "نسعى لتعزيز ثقافة الملاكمة بين طلاب الجامعات من خلال تنفيذ برامج تعريفية مبتكرة وتنظيم بطولات متنوعة، ودعم الكوادر التدريبية والبنية التحتية في جامعات الوطن أجمع، مما يسهم في تطوير المواهب الجامعية وتوفير بيئة تنافسية تدعم مشاركة الشباب المميزة في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً".
فيما قالت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة، رشا الخميس، إن هذه الاتفاقية تمثل بداية انطلاقة لعدد من المبادرات في المجتمع الجامعي.
وتابعت: "هذه الاتفاقية ستعود بفوائد إيجابية على المنتخب الوطني، وستعزز من انتشار لعبة الملاكمة بالشكل الذي نسعى إليه في السنوات المقبلة".
وأكدت الخميس على أهمية التوعية بالملاكمة وتنمية المهارات الرياضية لدى الطلاب والطالبات على حد سواء بقولها: “إن تنظيم البطولات الجامعية للشباب والشابات سيساهم في رفع مستوى المنافسة ويعزز من مشاركة المجتمع في رياضة الملاكمة".