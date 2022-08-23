للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي يدشن مشواره في دوري "يلو" بمواجهة القيصومة

وسيدخل الفريق منافسات دوري يلو بشكل مغاير عما كان عليه في الموسم الماضي بعد أن فرطت إدارة النادي بجل العناصر الأساسية حين سمحت برحيل ثمانية من أبرز لاعبي الفريق وهم عبدالرحمن غريب المنتقل للنصر، عمر السومة المهاجم التاريخي للفريق الأهلاوي الذي انضم إلى العربي القطري بنظام الإعارة، والمقدوني اليوسكي المعار إلى فنربخشة التركي، البرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل إلى صفوف بوتافوجو البرازيلي، وحسين المقهوي العائد إلى الفتح، ومحمد مجرشي المنتقل للفيحاء وعبد الله حسون الذي انضم إلى ضمك، ومحمد خبراني المنتقل للخليج.