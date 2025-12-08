الرياض تشهد انطلاق النسخة الخامسة من "قفز السعودية" لقفز الحواجز

ويشهد الأسبوع الأول في البطولة والمقرر أن يقام من الـ 11 وحتى 13 ديسمبر، إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمه الواحدة والأربع نجوم، على أن يقام في اليوم الأول 4 أشواط، بواقع شوطين لفئة النجمه الواحدة، وشوطين لفئة الأربع نجوم.