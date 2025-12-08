الرياض تشهد انطلاق النسخة الخامسة من "قفز السعودية" لقفز الحواجز

تنطلق الخميس المقبل، منافسات النسخة الخامسة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز وعلى مدى أسبوعين، بتنظيم الااتحاد السعودي للفروسية، بمقر قفز السعودية في الجنادرية، وبمشاركة أفضل فرسان العالم والفرسان السعوديين من منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا.
ويشهد الأسبوع الأول في البطولة والمقرر أن يقام من الـ 11 وحتى 13 ديسمبر، إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمه الواحدة والأربع نجوم، على أن يقام في اليوم الأول 4 أشواط، بواقع شوطين لفئة النجمه الواحدة، وشوطين لفئة الأربع نجوم.
كما يشهد الأسبوع الثاني المقرر من 18 إلى 20 ديسمبر، إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمتين والخمس نجوم.
وتحظى قفز السعودية باهمية كبيرة لا سيما وانها تتضمن شوطين مؤهلين إلى كأس العالم 2026.
وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أنهى جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة للبطولة، للارتقاء بهذه الرياضة العريقة لمعايير عالمية.
من جهة أخرى، تستقبل قرية الفعاليات المصاحبة الزوار خلال الأيام الثلاثة للأسبوع الأول من البطولة، حيث تعد تجربة نوعية في عالم الفروسية لكافة أفراد العائلة والتي تشهد مشاركة أوائل الفرسان المصنفين عالميًا بالإضافة إلى التنوع الفريد في الفعاليات المصاحبة والعروض المتنوعة في القرية الترفيهية.
وتضم القرية العديد من المطاعم، والجلسات العائلية، ومتاجر التسوق، ومواقع ترفيهية مجانية للأطفال في منطقة مغلقة خاصة إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.
وطرحت اللجنة المنظمة للبطولة تذاكر الأسبوع الأول والثاني، علمًا بأن قيمة التذاكر تبدأ من 40 ريال لفئة المدرجات العامة، مبيناً أن التذاكر متاحة للجمهور من داخل المملكة وخارجها لحضور منافسات البطولة وفعالياتها .