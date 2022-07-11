نادي الخليج يتعاقد مع الحارس البرازيلي دوغلاس فريدريك حتى 2024

أعلنت إدارة نادي الخليج الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، مساء يوم الاثنين، رسميًا تعاقدها مع الحارس البرازيلي "دوغلاس فريدريك"، لمدة موسمين حتى 2024، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
ونشر نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة قال فيها: "رسميًا نادي الخليج يتعاقد مع الحارس البرازيلي "دوغلاس فريدريك" لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2024.
حقق دوغلاس فريدريك صاحب الـ33 عامًا، كوبا دو نورديست وذهب بطولة بايانو في الأراضي البرازيلية ومثل نادي أفاي البرازيلي في الموسم الماضي.
بالإضافة إلى تمثيله كل من يوفينتود وباهيا وبراجانتينو في الدوري البرازيلي الممتاز الذي لعب فيه 149 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 53 مناسبة منها.
وأصبح البرازيلي فريدريك ثاني لاعب ينضم إلى صفوف الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حسمت إدارة النادي صفقة الجزائري جمال بلعمري، كما بات ثالث حارس مرمى برازيلي يلتحق بالأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، حيث لحق بمواطنيه باولو فيكتور حارس مرمى الاتفاق، وبراجا فيكتور حارس مرمى الطائي.