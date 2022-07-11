نادي الخليج يتعاقد مع الحارس البرازيلي دوغلاس فريدريك حتى 2024

وأصبح البرازيلي فريدريك ثاني لاعب ينضم إلى صفوف الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حسمت إدارة النادي صفقة الجزائري جمال بلعمري، كما بات ثالث حارس مرمى برازيلي يلتحق بالأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، حيث لحق بمواطنيه باولو فيكتور حارس مرمى الاتفاق، وبراجا فيكتور حارس مرمى الطائي.