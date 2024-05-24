الأهلي يكشف عن تفاصيل إصابة رياض محرز وآلان سانت ماكسيمين

كشف نادي الأهلي صاحب المركز الثالث في ترتيب دوري روشن للموسم الرياضي 2023/ 2024 عن التقرير الطبي لثلاثي الفريق الكروي الأول.
وذكر النادي أن نجمه الجزائري رياض محرز يشعر بآلام في ركبته اليسرى؛ تلقى إثرها العلاج اللازم، وهو ما حرمه من المشاركة في مباراة يوم أمس أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي انتهت سلبية النتيجة.
ووفقًا لما أعلنه النادي، فإن جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين ما زال يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ.
وأشار النادي إلى أن عبدالله العمار يتلقى العلاج بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الفيحاء في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.