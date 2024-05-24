الأهلي يكشف عن تفاصيل إصابة رياض محرز وآلان سانت ماكسيمين

وذكر النادي أن نجمه الجزائري رياض محرز يشعر بآلام في ركبته اليسرى؛ تلقى إثرها العلاج اللازم، وهو ما حرمه من المشاركة في مباراة يوم أمس أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي انتهت سلبية النتيجة.