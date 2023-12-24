في ختام الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين: الوحدة يعبر الرياض بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز على شقيقه الرياض في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الوحدة بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها محترف الوحدة جواد الياميق في الدقيقة 36 واللاعب جودوين في الدقيقة 82 قبل أن يقلص علي الزقعان النتيجة بهدف لصالح فريقه الرياض في الدقيقة 86 ثم يختتم الأهداف اللاعب ايغالو الهدف الثالث للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.
بتلك النتيجة يرفع الوحدة رصيده عند النقطة رقم 25 في حين يتوقف رصيد الرياض عند النقطة رقم 16.