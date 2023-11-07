"لوبيتيغي وجوزيه مورينيو" على رادار نادي الاتحاد لخلافة نونو سانتو حال رحيله

ولم يتولَّ لوبيتيغي البالغ من العمر 57 عامًا، منذ رحيله عن تدريب ولفرهامبتون وأندرز الإنجليزي في أغسطس الماضي مسؤولية أي فريق، كما سبق له تدريب منتخب إسبانيا، وأندية ريال مدريد، وإشبيلية، ورايو فايكانو.