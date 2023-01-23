تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر الشاب يدشن معسكر جدة

وكان المعسكر قد انطلق مساء أمس الأحد بمشاركة (27) لاعبًا تم استدعاؤهم من قِبل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي وهم: أسامة المرمش، بلال الدواء، تركي بالجوش، محمد الدوسري، خالد عسيري، محمد سليمان، وليد عياش، عبدالعزيز العليوة، محمد المري، ياسين الزبيدي، عمار الخيبري، محمد برناوي، فيصل الصبياني، أحمد الجليدان، محمد الزيد، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، مبارك الراجح، خالد الطميحي، أحمد العميسي، حسن الشمراني، صهيب الزيد، مشاري النمر، مهند آل سعيد، يزيد جوشان، صالح الرحماني، عبدالله رديف.