تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر الشاب يدشن معسكر جدة

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في جدة خلال الفترة من 22-31 يناير الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 المقرر انطلاقها في الأول من شهر مارس المقبل.
وكان المعسكر قد انطلق مساء أمس الأحد بمشاركة (27) لاعبًا تم استدعاؤهم من قِبل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي وهم: أسامة المرمش، بلال الدواء، تركي بالجوش، محمد الدوسري، خالد عسيري، محمد سليمان، وليد عياش، عبدالعزيز العليوة، محمد المري، ياسين الزبيدي، عمار الخيبري، محمد برناوي، فيصل الصبياني، أحمد الجليدان، محمد الزيد، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، مبارك الراجح، خالد الطميحي، أحمد العميسي، حسن الشمراني، صهيب الزيد، مشاري النمر، مهند آل سعيد، يزيد جوشان، صالح الرحماني، عبدالله رديف.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، تضمنت تطبيقهم لتمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.