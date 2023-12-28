"الشباب" يقدّم عرضًا بـ12 مليون يورو للتعاقد مع ماتيو بوليتانو لاعب نابولي

وينتهي عقد ماتيو بوليتانو البالغ من العمر 30 عامًا مع نابولي في 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2021، قادمًا من إنتر ميلان، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.