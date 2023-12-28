"الشباب" يقدّم عرضًا بـ12 مليون يورو للتعاقد مع ماتيو بوليتانو لاعب نابولي

قدّم نادي الشباب عرضًا كبيرًا لإدارة نابولي الإيطالي؛ للتعاقد مع الإيطالي ماتيو بوليتانو، مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة "torcedores" نقلًا عن الصحفي "نيكولا شيرا"، أن مسؤولي نادي الشباب على استعداد لتقديم عرض يصل إلى 12 مليون يورو، وراتب يبلغ نحو 7 ملايين يورو سنويًّا؛ لمحاولة إقناعه بقبول العرض السعودي.
وقالت الصحيفة إن النادي السعودي قدّم عرضًا للاعب الإيطالي الذي يعد أحد أفضل لاعبي نابولي بالموسم الحالي، وقد يغادر النادي قريبًا؛ مشيرة إلى أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة.
وينتهي عقد ماتيو بوليتانو البالغ من العمر 30 عامًا مع نابولي في 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2021، قادمًا من إنتر ميلان، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.
ويحتل الشباب المركز الـ13 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، وبفارق 32 نقطة عن الهلال المتصدر.