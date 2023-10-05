مرضي.. ينتزع برونزية أسياد هانغتشو 2022 .. و"الفيصل" يبارك: فخورون فيك يا بطل

اكتفى المنتخب السعودي للجوجيتسو، بميدالية وحيدة في منافسات اليوم الأول لمسابقة الجوجيتسو، بتحقيق لاعبه عبدالملك آل مرضي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 62 كجم، التي جرت اليوم الخميس، ضمن دورة الألعاب الاسيوية التاسعة عشرة التي تختتم في مدينة هانغتشو الصينية الأحد المقبل بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي توج الفائزين بالميداليات.
وجاء فوز آل مرضي، بأول ميدالية سعودية في مسابقة الجوجيتسو بالدورات الآسيوية، بتغلبه في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، على نظيره الأردني "خليل الأرناؤوط" بالإخضاع.
وافتتح مرضي، مشواره مع البرونزية، بفوزه على المنغولي "باتسوري باتولجا" في دور الـ32 بنتيجة 6 – 0، ثم تغلبه على الإيراني "ستار مهران" بثنائية نظيفة في ثمن النهائي، وانتصار على الفلبيني "ليم الكسندر" بالإخضاع في دور الـ8، ليخسر أمام الاماراتي خالد البلوشي في نصف النهائي 0 – 2.
وبهذه الميدالية، ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات في اسياد "هانغتشو2022" إلى 7 ميداليات (3 ذهبية، 2 فضية، وبرونزيتين).
وهنأ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اللاعب عبدالملك آل مرضي، بمناسبة حصوله على برونزية مسابقة الجوجيتسو اليوم.
وقال "الفيصل" في منشور عبر منصة (X): أبارك للاعب منتخبنا للجوجيتسو عبدالملك آل مرضي تحقيقه الميدالية البرونزية في وزن تحت 62 كجم.. فخورون فيك يا بطل".
عبر لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي، عن سعادته بانتزاع أول ميدالية سعودية في منافسات الجوجيتسو بدورات الألعاب الآسيوية.
وقال: "كانت المنافسة شرسة منذ أول مواجهة وحتى لحظة الفوز بالبرونزية، والحمدلله الذي وفقني في تسجيل اسمي كأول لاعب سعودي ينال هذا الشرف في رياضة الجوجيتسو".
وقدم آل مرضي، شكره وتقديره، لجميع من هنأه بهذا الفوز، وفي مقدمتهم عائلته، والرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، وللجمهور الرياضي بالمملكة.
خرج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو أسامة قنديل، من دور الـ16 لمنافسات وزن تحت 69 كجم، بخسارته أمام الكازاخستاني "نورزهان باتربيكوف" بنتيجة 0 – 9.
وكان قنديل قد تأهل لهذا الدور، بفوزه في دور الـ32 التايلندي "جانتاناخا سوكو" بالأفضلية.
وأنهى أسامة المروعي، مشاركته الاسيوية، بخسارته أمام نظيره الكازاخستاني منصور حبيب الله بالاخضاع، ضمن دور الـ32 لمنافسات وزن 62 كجم.
وغادر من نفس الدور، زميله محمد بن حريمل، بخسارته أمام المنغولي "تشويسماتوس توفيدنتاروا" ضمن منافسات وزن تحت 69 كجم.
حل لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، الرباع علي الخزعل، بالمركز الأول في منافسات مجموعة (B) لوزن 109 كجم، التي أقيمت صباح اليوم الخميس.
ورفع الخزعل، 155 كجم في الخطف، و180 كجم في النتر، ومجموع 335 كجم.
ويؤمل الخزعل، فشل أكثر من رباع في محاولاتهم لرفع أوزانهم في منافسات المجموعة (A) لذات الوزن التي تقام غدًا الجمعة، حتى يستطيع الحصول على إحدى الميداليات المتنوعة.
أنهى لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، سلطان الزهراني، مشاركته في منافسات الكومتيه لوزن تحت 75 كجم، عقب خسارته في ربع النهائي، أمام الماليزي "راغوناثان شارماندران" بنتيجة 2 – 5 .
وكان الزهراني قد تأهل لهذا الدور، بفوزه على الفلسطيني أنس بشره في دور الـ16 برباعية نظيفة.
وفي منافسات الكاتا الفردي للسيدات، نالت لاعبة المنتخب السعودي للكاراتيه، منال الزيد، المركز السادس، بحصولها على 34.90 نقطة، صباح اليوم الخميس.
اختتم العداء محمد شاوين، مشاركة المنتخب السعودي لألعاب القوى، في الدورة الآسيوية، بمشاركته في سباق الماراثون الذي جرى صباح اليوم الخميس في مدينة هانغتشو.
وخرج شاوين، من منافسات السباق إثر تعرضه لإصابة عضليه قبل نهاية السباق بـ10 كم.
يسعى لاعبو المنتخب السعودي لقفز الحواجز، لتأكيد أفضليتهم على مستوى القارة الاسيوية، وذلك عندما يتواجدون في منافسات قفز الحواجز للفردي، بداية من التاسعة من صباح غدًا الجمعة على ميدان الفروسية في مدينة هانغتشو.
ويمثل الأخضر في منافسات الغد، رمزي الدهامي الحاصل على ذهبية "غوانزو2010" وبرونزية "جاكرتا2018"، وعبدالله الشربتلي الفائز بذهبية "إنشون2014"، وعبدالرحمن الراجحي.
يذكر أن الثلاثي، انتزعوا الميدالية الذهبية لمنافسات الفرق إلى جانب زميلهم مشاري الحربي أمس الأربعاء.
يدشن لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، الأولمبي طارق حامدي، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، عندما يتواجد في دور ربع النهائي بانتظار الفائز من مواجهة مكاو وفيتنام لمنافسات وزن فوق 84 كجم، عند الثامنة والنصف من صباح غدً الجمعة.
ويطمح حامدي، لتحقيق الميدالية الذهبية، وتسجيل اسمه كأول سعودي يفوز بذهبية مسابقة الكاراتيه في الاسياد، حيث اكتفى في مشاركته السابقة في أسياد جاكرتا 2018م بنيل الميدالية البرونزية.
وتشهد منافسات الكاراتيه في يومها الثاني غدًا، مشاركة سعود البشير في دور الـ32 لمنافسات وزن تحت 60 كجم أمام التركمانستاني "سايقلوف أرقلوف".
تختتم الرباعة نجود خرمي، مشاركة الأثقال السعودية، في الدورة الآسيوية، عندما تشارك في السابعة من مساء غدًا الجمعة، في منافسات وزن 87 كجم.
ينهي المنتخب السعودي لكرة السلة، مشاركته في الألعاب الآسيوية، بمواجهة نظيره الإيراني في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، عند الرابعة من عصر غدًا الجمعة.
يواصل اللاعبان لاما المدني وعبدالله الغنام، مشاركة المنتخب السعودي للجوجيتسو في اليوم الثاني للمسابقة الذي ينطلق بداية من التاسعة من صباح غد الجمعة.
وتلتقي المدني بلاعبة تايلند ضمن منافسات 57 كجم، فيما يواجه الغنام لاعب طاجيكستان ضمن منافسات وزن 77 كجم.