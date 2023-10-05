مرضي.. ينتزع برونزية أسياد هانغتشو 2022 .. و"الفيصل" يبارك: فخورون فيك يا بطل

اكتفى المنتخب السعودي للجوجيتسو، بميدالية وحيدة في منافسات اليوم الأول لمسابقة الجوجيتسو، بتحقيق لاعبه عبدالملك آل مرضي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 62 كجم، التي جرت اليوم الخميس، ضمن دورة الألعاب الاسيوية التاسعة عشرة التي تختتم في مدينة هانغتشو الصينية الأحد المقبل بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الذي توج الفائزين بالميداليات.