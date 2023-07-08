النصر ونابولي يتنافسان للتعاقد مع الياباني "إيتاكورا" لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن وجود صراع كبير بين ناديي النصر، ونابولي الإيطالي للتعاقد مع الياباني إيتاكورا، لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، خلال الموسم الصيفي الحالي.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن النصر قدم عرضًا ضخمًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع النادي الألماني الأسبوع المقبل، لمناقشة ومحاولة إقناع الفريق بالعرض السعودي المقدم له .
وأضاف "غاليتي" بحسابه الشخصي عبر "تويتر" أن إدارة نابولي تعمل على تسريع المفاوضات، لوجود منافسة للحصول على خدمات اللاعب الياباني.
انضم كو إيتاكورا، البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي مونشنغلادباخ الألماني في 2022، كما يلعب للمنتخب الياباني منذ 2018 .