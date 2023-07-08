النصر ونابولي يتنافسان للتعاقد مع الياباني "إيتاكورا" لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ

وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن النصر قدم عرضًا ضخمًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع النادي الألماني الأسبوع المقبل، لمناقشة ومحاولة إقناع الفريق بالعرض السعودي المقدم له .