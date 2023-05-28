في النسخة الـ45.. الخليج بطلاً لكأس اتحاد اليد للمرة الثامنة

حقَّق فريق الخليج لقب بطولة كأس اتحاد اليد في نسختها الـ45 للمرة الثامنة في تاريخه؛ وذلك عقب فوزه على فريق النور بنتيجة (37-31) في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري غفير، تجاوز الـ4300 مشجع.
وتوَّج فاضل بن علي آل نمر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فريق الخليج بلقب البطولة والميداليات الذهبية، فيما توج زهير القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، وعضو مجلس الإدارة علي العليوات، فريق النور بالميداليات الفضية بعد تحقيقه وصافة البطولة.