في النسخة الـ45.. الخليج بطلاً لكأس اتحاد اليد للمرة الثامنة

حقَّق فريق الخليج لقب بطولة كأس اتحاد اليد في نسختها الـ45 للمرة الثامنة في تاريخه؛ وذلك عقب فوزه على فريق النور بنتيجة (37-31) في اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري غفير، تجاوز الـ4300 مشجع.