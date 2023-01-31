كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري يفتتح المشوار بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي

يدشن فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حينما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي ،غداً الأربعاء، في المباراة الافتتاحية للمسابقة، التي تجرى على الأراضي المغربية وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.