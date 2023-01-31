رياضة

كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري يفتتح المشوار بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
سبق
سبق

يدشن فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حينما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي ،غداً الأربعاء، في المباراة الافتتاحية للمسابقة، التي تجرى على الأراضي المغربية وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وتأتي مشاركة الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث يطمح للمضي قدمًا في المسابقة وتحقيق إنجاز يفوق المركز الثالث والميدالية البرونزية .

ويخوض الأهلي المنافسات بديلاً عن المقعد المخصص للدولة المستضيفة للبطولة، في مباراة الدور الأول ضد أوكلاند سيتي، ممثل اتحاد أوقيانوسيا، على ملعب طنجة.

المغرب
كأس العالم للأندية
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أوكلاند سيتي النيوزيلندي

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