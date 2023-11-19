"أخضر الشاطئية" يختتم مشاركته في بطولة نواكشوط الدولية بالمركز الثالث

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية مشاركته في بطولة نواكشوط الدولية لكرة القدم الشاطئية بالحصول على المركز الثالث في البطولة التي أُقيمت على ملعب إب أمغار جينك.
وكان أخضر الشاطئية قد لعب أربع مباريات، إذ خسر المباراة الأولى من موريتانيا وفاز في الثانية على المغرب وخسر الثالثة من المغرب والرابعة من موريتانيا.
وتأتي مشاركة أخضر الشاطئية في بطولة نواكشوط الودية بناءً على الدعوة الرسمية التي تلقاها الاتحاد السعودي لكرة القدم من نظيره الموريتاني وتفعيل الاتفاقية المبرمة سابقًا بين الطرفين والهادفة إلى تطوير كرة القدم وتعزيز العلاقات بينهما.
هذا وستعود بعثة المنتخب مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد ختام مشاركته في البطولة الدولية الودية.