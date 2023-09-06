في عالمية الرياض لرفع الأثقال.. الأمريكي "موريس" يكسر الرقم القياسي العالمي

كسر الرباع الأمريكي "موريس هامبتون" الرقم القياسي العالمي المسجل في بطولات العالم لرفع الأثقال لفئة تحت 20 عامًا، وذلك عندما رفع وزن 168 كجم في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض ليحقّق على إثرها الميدالية الذهبية لمنافسات النتر لوزن 61 كجم، اليوم الأربعاء.
ونال الرباع الصيني الأولمبي "لي فابين" الميدالية الفضية في نفس الفئة برفعه لـ167 كجم، وطار الماليزي محمد قاصدان بالبرونزية برفعه لـ166 كجم.
وفي منافسات الخطف، أثبت الصيني "فابين" "الذي يمتلك في سجله ذهبية أولمبياد طوكيو 2020"؛ أنه رياضي من "الطراز النادر" بتحقيقه الميدالية الذهبية برفعه لـ141 كجم بفارق 4 كجم عن أقرب منافسيه الإيطالي "سيرجيو ماسيدا"، الذي فاز بالفضية برفعه لـ137 كجم، فيما ذهبت البرونزية للجورجي "شوتا ميشالديز" برفعه 136 كجم.
وفي المجموع خطف الذهبية "فابين" برصيد 308 نقاط، والفضية للإيطالي "ماسيدا" بـ302 نقطة، والبرونزية للصيني "هون جي دين" بـ301 نقطة.
وعقب نهاية المنافسات توّج رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس اللجنة المنظمة محمد الحربي، ورئيس الاتحاد الدولي محمد جلود، ونائب رئيس الاتحاد الصيني لرفع الأثقال السيد "زهو جينجانج"؛ الفائزين بالميداليات المتنوعة.
يذكر أن "هامبتون" سبق وأن حقق ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب التي استضافتها جدة عام 2021م، مع تحقيقه لأرقام قياسية عالمية حينها.
انتزعت لاعبة الصين - تايبيه "جوان شين" الميداليات الذهبية الثلاث لوزن 55 كجم برفعها لـ91 كجم في الخطف، و112 كجم في النتر بمجموع 203 نقاط، وخطفت الكولومبية "ألكساندرا جريجوريان" الميداليات الفضية برفعها 90 كجم في الخطف و111 كجم في النتر بمجموع 201 نقطة، وطارت المكسيكية "ايرين بورجو" برونزية الخطف بوزن 89 كجم، والمجموع 199 كجم، فيما فازت الكولومبية "استيلا موراليس" ببرونزية النتر 110 كجم.
تدشن الرباعة السعودية العنود الشهري، منافسات غد الخميس، بمشاركتها في وزن 59 كجم فئة "E"، وذلك عند التاسعة والنصف، إلى جانب 11 رباعة.
وتتواصل منافسات وزن 59 كجم، بإقامة مسابقة فئة "D" عند الحادية عشرة والنصف صباحًا، بمشاركة تسع رباعات، على أن تقام منافسات فئة "C" في ذات الوزن عند الواحدة والنصف ظهرًا، بمشاركة 11 رباعة.
وفي منافسات الرجال يتواجد الرباعان: سراج آل سليم، ومحمد الزوري، في مسابقة وزن 67 كجم فئة "B" عند الرابعة عصرًا إلى جانب 13 رباعًا.
وتختتم مشاركات الغد بإقامة منافسات وزن 67 كجم فئة "A" عند السابعة مساءً، بمشاركة 11 رباعًا سيتنافسون لخطف ميداليات البطولة العالمية.
اعتبرت الرباعة التايلندية "سيروين امنجول" حصولها على ثلاث ميداليات ذهبية في أول أيام منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال "غير مفاجئ"، عطفًا على استعدادها القوي الذي سبق البطولة بأشهر، والتركيز التام أثناء المنافسة، إضافة للخبرة العريضة التي تمتلكها باللعبة وهي التي تمارسها منذ أن كان عمرها 13 عامًا.
وأوضحت الرباعة التايلندية، وهي طالبة علاج طبيعي في إحدى الجامعات التايلندية، إنها تتدرّب خمسة أيام أسبوعيًّا، وأقامت معسكرًا مطولًا للبطولة العالمية؛ وهو الأمر الذي حصدت نتائجه بتحقيقها ذهبيات وزن 45 كجم.
تشارك "لجنة الجوري" في لعبة رفع الأثقال في اتخاذ القرار النهائي لمشاركة اللاعب وتأكيد سلامته من ارتكاب الأخطاء، والتي تؤثر على النتيجة النهائية في حال عدم وضوح القرار من لجنة التحكيم الرئيسية.
وتتكون اللجنة من 5 أعضاء في كل منافسة، وهم من الذين يملكون الخبرة العريضة في إدارة منافسات لعبة رفع الأثقال في فترات سابقة، وتشبه "لجنة الجوري" تقنية التحكيم بالفيديو في كرة القدم التي تسمى غرفة الفار، والتي يستعينون بها في العودة إلى بعض القرارات، ومن شروط اللجنة أن يكونوا متفقين على كل قرار في حال العودة إليهم وإذا وجد اعتراضًا من عضو واحد تتمّ العودة إلى لجنة الحكام الرئيسية.
وتتّخذ "لجنة الجوري" قراراتها عن طريق رفع الأعلام الملونة؛ حيث إن رفع العلم الأصفر يعني إبطال قرار الحكام والتعديل عليه، ويعني رفع العلم الأحمر أن المحاولة خاطئة، فيما يعني العلم الأبيض أن المحاولة ناجحة.
تميزت النسخة الحالية من بطولة العالم لرفع الأثقال التي تستضيفها المملكة، بوجود ما يعرف بـ"الساتر"، والذي يتم إدراجه لأول مرة في بطولات رفع الأثقال، ويهدف لتغطية اللاعب في حال ما تعرض للإصابة أثناء محاولات رفع الوزن.
وتأتي فكرة الساتر، وهو أشبه بـ"ستارة المسرح" من محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، والذي قدمها إلى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الذي انبهر من الفكرة ووافق فورًا على تنفيذها.
ويطبق الساتر عند إصابة اللاعب؛ حيث يبدأ ضباط الأوزان برفعها للتغطية على الرياضي بعد الاشارة من حكام اللعبة؛ حيث كان في السابق تغطى إصابة اللاعب بشكل بدائي سواء بأجساد أعضاء الجهاز الطبي أو ضباط الأوزان.