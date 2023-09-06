في عالمية الرياض لرفع الأثقال.. الأمريكي "موريس" يكسر الرقم القياسي العالمي

وتتكون اللجنة من 5 أعضاء في كل منافسة، وهم من الذين يملكون الخبرة العريضة في إدارة منافسات لعبة رفع الأثقال في فترات سابقة، وتشبه "لجنة الجوري" تقنية التحكيم بالفيديو في كرة القدم التي تسمى غرفة الفار، والتي يستعينون بها في العودة إلى بعض القرارات، ومن شروط اللجنة أن يكونوا متفقين على كل قرار في حال العودة إليهم وإذا وجد اعتراضًا من عضو واحد تتمّ العودة إلى لجنة الحكام الرئيسية.