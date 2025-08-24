الأمير فهد بن جلوي يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة

ترأس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية للدورة، الذي عُقد في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، استعدادًا لاستضافة الحدث خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025.
وشهد الاجتماع حضور الأمير عبدالله بن فهد، عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ممثلًا للوزارة، حيث جرى استعراض مستجدات التحضيرات وجاهزية العاصمة لاستضافة النسخة السادسة من الدورة. وجددت اللجنة المنظمة تأكيد التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وتجربة متكاملة لكافة الوفود المشاركة.
وتناول جدول الأعمال مناقشة الركائز الأساسية للتنظيم، واستعراض المستجدات المتعلقة بتجهيز الملاعب والصالات المخصصة لاستضافة منافسات الدورة التي تشمل 23 رياضة مختلفة، إضافة إلى خطة استقبال الوفود، وتفاصيل البث المباشر للمنافسات، ومعايير الخدمات الموجهة للرياضيين والإعلاميين القادمين إلى الرياض.
يُذكر أن اللجنة العليا المنظمة تضم في عضويتها إلى جانب رئيسها الأمير فهد بن جلوي كلًا من نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن، وثامر بن أسلم باسنبل، وسلمان بن فهد بن جلي. كما تضم اللجنة التنسيقية للدورة السيدة كونول نورلايفا من أذربيجان رئيسة، وعضوية اللواء إدريس دوكوني من تشاد، وسعيد عبدالغفار من الإمارات، وفارس الكوهجي من البحرين، وأوبيك كاسيموف من أوزبكستان.