الأمير فهد بن جلوي يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة

يُذكر أن اللجنة العليا المنظمة تضم في عضويتها إلى جانب رئيسها الأمير فهد بن جلوي كلًا من نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن، وثامر بن أسلم باسنبل، وسلمان بن فهد بن جلي. كما تضم اللجنة التنسيقية للدورة السيدة كونول نورلايفا من أذربيجان رئيسة، وعضوية اللواء إدريس دوكوني من تشاد، وسعيد عبدالغفار من الإمارات، وفارس الكوهجي من البحرين، وأوبيك كاسيموف من أوزبكستان.