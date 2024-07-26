تعرّف على أغلى الانتقالات إلى الدوري السعودي للمحترفين منذ الصيف الماضي

وكان قد تصدر قائمة الصيف الماضي البرازيلي نيمار الذي انتقل للهلال مقابل 90 مليون يورو، في حين جاء لاعبا الهلال روبن نيفيز، ألكسندر ميتروفيتش رابعاً وخامساً مقابل 55، 52.6 مليون يورو على التوالي.