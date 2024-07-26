تعرّف على أغلى الانتقالات إلى الدوري السعودي للمحترفين منذ الصيف الماضي

انضم حديثاً الفرنسي موسى ديابى، إلى نادي الاتحاد ليصبح أغلى انتقال للدوري السعودي للمحترفين خلال هذا الصيف حتى الآن.
وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للإحصائيات العالمية فإن ديابى انتقل للاتحاد مقابل 60 مليون يورو من استون فيلا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة أغلى الصفقات السعودية منذ الصيف الماضي.
وتواجد ديابى بالمركز الثاني مع البرازيلي مالكوم لاعب الهلال، والبرتغالي أوتافيو، لاعب النصر اللذين انتقلا للدوري السعودي الموسم الماضي مقابل 60 مليون يورو أيضاً.
وكان قد تصدر قائمة الصيف الماضي البرازيلي نيمار الذي انتقل للهلال مقابل 90 مليون يورو، في حين جاء لاعبا الهلال روبن نيفيز، ألكسندر ميتروفيتش رابعاً وخامساً مقابل 55، 52.6 مليون يورو على التوالي.
واحتل المركز السابع فابينيو لاعب الاتحاد، ثم سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال، ووقع رياض محرز لاعب الأهلي تاسعاً، وبالمركز العاشر ساديو ماني لاعب النصر.