رياضة
ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقه السادس عشر
شهد تتويج الجواد "منبك" بجائزة الشوط الرئيس
نظم ميدان فروسية حائل، اليوم الأربعاء، حفل سباقه السادس عشر، بدعم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
وتكون حفل السباق من أربعة أشواط، وتوج مدير عام ميدان للفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، الجواد "منبك" جائزة الشوط الرئيس الرابع بالكأس، للمالك حماد غريب الشمري، والمدرب فهد خلف العلياني.
وحقق المركز الأول في الشوط الأول للدرجة المبتدئة الجواد "مندور" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء.
وكسب الجواد "ميرام" للمالك والمدرب سامي نهار الشمري، لقب الشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة، فيما حصدت بالشوط الثالث لمفتوح الدرجات الفرس "سحاب وسديم" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري.