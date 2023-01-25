تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر الشاب يواجه أوزبكستان وديًا في معسكر جدة

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس ، مباراته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في جدة، والذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
ويستضيف "الأخضر" منتخب أوزبكستان، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.
ميدانيًا أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، اليابان، الصين، وقيرغيزستان.