تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر الشاب يواجه أوزبكستان وديًا في معسكر جدة

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس ، مباراته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في جدة، والذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.