في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: السيتي أمام بايرن.. والريال في اختبار تشلسي

وبعد تخلّصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 و1-0 إياباً، يصطدم حامل اللقب بعد غدٍ الأربعاء على أرضه بفريق إنجليزي آخر هو تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021، حين خرج الفريق اللندني منتصراً (1-1 و2-0) وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز الريال ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد.