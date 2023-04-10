في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: السيتي أمام بايرن.. والريال في اختبار تشلسي

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني غداً في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والذي يشهد اختباراً لريال مدريد الإسباني "حامل اللقب" مع تشلسي الإنجليزي ومبارزة إيطالية نارية بين نابولي وميلان.
وستكون المواجهة بين سيتي وبايرن الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها الفريق الألماني ست مرات آخرها عام 2020، فيما يسعى سيتي وراء حلم تحقيق لقبه الأول.
ويلتقي الفائز بين سيتي وبايرن المتأهل عن المواجهة الأخرى المرتقبة بين ريال مدريد، حامل اللقب 14 مرة (رقم قياسي)، وتشلسي.
وبعد تخلّصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 و1-0 إياباً، يصطدم حامل اللقب بعد غدٍ الأربعاء على أرضه بفريق إنجليزي آخر هو تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021، حين خرج الفريق اللندني منتصراً (1-1 و2-0) وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز الريال ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل إلى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد.
وسيواجه ميلان الإيطالي، بطل المسابقة سبع مرات، بعد غدٍ الأربعاء مواطنه نابولي الذي فرض نفسه كأحد أفضل الفرق في القارة العجوز هذا الموسم، بتصدره الدوري المحلي بفارق 16 نقطة عن لاتسيو وبلوغه ربع نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه، لتكون أول مواجهة إيطالية في الأدوار الإقصائية منذ دربي ميلانو في نصف نهائي 2005.
وسيكون إنتر، المتأهل لربع النهائي للمرة الأولى منذ 2012 وآخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا، في إعادة لنهائي 1965م، الذي توج من خلاله الفريق الإيطالي بلقبه الثاني توالياً.