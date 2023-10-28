تحضيرًا للآسيوية.. أخضر اليد يعسكر في الشرقية

وضمت القائمة المختارة لدخول المعسكر 30 لاعباً، هم: عمرو عبدالسلام، جهاد أبو علوة، حسين المحسن، علي الصفار، عبدالله آل عباس، غريب العتيبي، حسين الدواغ، عبدالله الحليلي، حيدر آل حسن، أحمد العبدالله، مرتضى الخضراوي، أحمد آل سعيد، محمد العباس، صادق المحسن، مجتبى آل سالم، هادي قريش، مهاب حسام، عباس الصفار، حيدر الخضراوي، عبدالرحمن المولد، حسن التريكي، عطية الله الحربي، عبدالله آل سلام، حسين التاروتي، أحمد السبع، مرهون الماء، علي آل ابراهيم، حسين فريج، أحمد العبدالعلي، أيمن آل غزوي، وذلك تحت قيادة المدرب الآسيلندي "إرلينغور ريتشاردسون".