الكشف عن موعد قمة "الكلاسيكو" الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.. في مسابقة كأس الملك

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراتَي "الكلاسيكو"، بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.