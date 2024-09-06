الأخضر تحت17 عامًا يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

تغلّب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا على منتخب اليمن بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2024 في الأردن.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعب ثاري أحمد في الدقيقة 13، وعبدالهادي مطري في الدقيقة 38، وعبدالرحمن سفياني في الدقيقة 75 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب البرازيلي ماريو جورجي المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، عبدالعزيز عسيري، مشعل الداود، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، عبدالهادي مطري.
ويعاود أخضر 17 عامًا غدًا السبت تدريباته استعدادًا لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا مساء يوم الإثنين المقبل.