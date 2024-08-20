مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة: المطية "أمجاد" الأفضل في منافسات "الثنايا"

تُوِّجت المطية "أمجاد" لمالكها الكويتي جويعد فهيد العجمي بالتوقيت الأفضل في فئة "الثنايا"، وذلك ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، ويُختتم غدًا الأربعاء، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.