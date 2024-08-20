مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة: المطية "أمجاد" الأفضل في منافسات "الثنايا"

تُوِّجت المطية "أمجاد" لمالكها الكويتي جويعد فهيد العجمي بالتوقيت الأفضل في فئة "الثنايا"، وذلك ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، ويُختتم غدًا الأربعاء، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وخطفت "أمجاد" لقب الشوط الأول خلال الفترة المسائية اليوم الثلاثاء مُسجِّلة توقيتًا بلغ 7:51.747 دقيقة، بمسافة (5 كلم)، من بين 22 شوطًا، بمشاركة 558 مطية، قطعت خلالها (110 كلم).
ويشهد غدًا الأربعاء انطلاق منافسات فئة "حيل وزمول" الفئة السادسة (الأخيرة) في الفئات المعتمد مشاركتها بختام المرحلة التمهيدية، التي يقام فيها 20 شوطًا في يوم واحد بمشاركة 368 مطية، تقطع مسافة 100 كلم، ومسافة كل شوط (5 كلم).
يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، ومتابعة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.