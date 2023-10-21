دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023": "ابن جلوي" توج أبطال الملاكمة.. والثلاثي يحصد الذهب

تفاجأ حسين الكندري لاعب المنتخب الإماراتي للملاكمة، من قوة الأداء الذي ظهر به حسن كعبي لاعب المنتخب السعودي للملاكمة، حيث أكد تميز كعبي خلال المواجهة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب القتالية، وتأهله للنهائي، وقال الكندري بعد خسارته اللقاء: انبهرت من الأداء القوي والسريع من اللاعب السعودي حسن كعبي، وأداء لاعبي المنتخب السعودي للملاكمة بشكل عام، والدليل وصول ستة لاعبين ولاعبات للمباراة النهائية، ووصف الكندري التنظيم والإمكانات الموجودة في الدورة بالرائعة، مؤكدًا أن المملكة أصبحت في مقدمة الدول التي يراهن الجميع على نجاحها تنظيميًا.