"رونالدو" ليس الأول.. 5 لاعبين من ذهب سجلوا "سوبر هاتريك" بالدوري السعودي

تدخل الأندية في العالم سباقات مجمومة من أجل حسم صفقات للاعبين هدّافين يمكنهم قيادة الخط الأمامي من أجل تحطيم الخصوم بهزّ الشباك.
ويزخر الدوري السعودي على مدار تاريخه بمثل هؤلاء ممن استطاعوا خطف الأنظار بتسجيل جملة من الأهداف في نفس اللقاء؛ ليفوزوا بلقب الـ"سوبر هاتريك" أو الأربعة أهداف في مباراة واحدة.
ومؤخرًا سجّل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر، سوبر هاتريك في مباراة فريقه ضد الوحدة، ليصبح من أسرع اللاعبين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل هذا العدد من الأهداف خلال 60 دقيقة.
وسجّل "رونالدو" 4 أهداف للنصر في الدقائق 21، 40، 53، 60 على التوالي ليصل إلى 5 أهداف خلال مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، وبهذا وصل رونالدو إلى السوبر هاتريك رقم 11 بمسيرته الرياضية بعد رباعيته مع النصر في شباك الوحدة.
وفي عام 2021 تمكّن الدولي المغربي كريم البركاوي من تسجيل "سوبر هاتريك" في مواجهة مثيرة، نجح خلالها فريق الرائد في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه ضمك، إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وحينها تقدّم ضمك بهدف سجله "إيميليو زيلايا" في الدقيقة الأولى من اللقاء، ثم سجل كريم البركاوي ثلاثة أهداف للرائد في الدقائق 32 و58 62، قبل أن يسجل ضمك الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق دوماجوج أنتوليتش من ركلة جزاء، ثم عاد كريم البركاوي ليسجل الهدف الرابع له "سوبر هاتريك" وللرائد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وفي نفس النسخة سجّل الفرنسي بافيتيمبي غوميز أربعة أهداف للهلال، خلال المباراة أمام العين ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة من الدوري، انتهت بخماسية نظيفة.
وأحرز غوميز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 9، ثم عزز النتيجة بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بركلة جزاء في الدقيقة 45، وسجل الهدف الثالث أيضًا من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وقام بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 78.
وفي عام 2018 سطر عبدالرزاق حمد الله المهاجم المغربي اسمه بأحرف من الذهب في تاريخ نادي النصر السعودي، بعدما سجل أول "سوبر هاتريك" له في مرمى الرائد خلال الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتمكّن حمدالله من إحراز أھداف اللقاء كلھا "سوبر ھاتريك" في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فیصل بن فھد بالرياض، في الدقائق: الثامنة من ركلة جزاء، والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول أيضًا، وفي الدقيقة 46.
ويعتبر ذلك هو الـ"سوبر هاتريك" الثاني لحمد الله، الذي استطاع هزّ شباك الرائد 4 مرات في الجولة 13، ليسجل رقمًا قياسيًّا في تاريخ الدوري؛ كونه أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراتين بموسم واحد في المسابقة.
وفي الموسم الكروي 2015- 2016، وتحديدًا في الجولة 25 من الدوري، نجح المحترف السوري بفريق الأهلي عمر السومة، في تسجيل سوبر هاتريك، خلال المباراة التي جمعت فريقه بمنافسه الرائد، والتي انتهت نتيجتها لصالح الأهلي 5/ 2.
كما استطاع السومة أن يسجّل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" لصالح نادي أهلي جدة، في مرمى نادي الخليج، في المباراة التي جرت لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي "جميل" لكرة القدم، وانتهت بفوز الأهلي بـ4-1.
أمّا المحترف المصري السابق بفريق الاتحاد محمود كهربا، فقد استطاع تسجيل السوبر هاتريك في الموسم الكروي 2016- 2017، في المباراة التي حلّ فيها الاتحاد ضيفًا على الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري، والتي انتهت نتيجتها لصالح الاتحاد 5/ 3.
وسجل كهربا هدفه الأول بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة، بتسديدة رائعة للغاية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل الوحدة عن طريق موسى هادي مدخلي من ركلة جزاء فى الدقيقة 23، قبل أن يضيف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني بعد متابعة جيدة لتسديدة قوية ارتدّت من حارس الوحدة، وفي الشوط الثاني أضاف الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 62، قبل أن يكمل ليسجّل الهدف الرابع له فى الدقيقة 81.