"رونالدو" ليس الأول.. 5 لاعبين من ذهب سجلوا "سوبر هاتريك" بالدوري السعودي

وتمكّن حمدالله من إحراز أھداف اللقاء كلھا "سوبر ھاتريك" في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فیصل بن فھد بالرياض، في الدقائق: الثامنة من ركلة جزاء، والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول أيضًا، وفي الدقيقة 46.