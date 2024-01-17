من الرياض.. "نيكولا ": لاعبا الهلال امتدحا الدوري السعودي ولدينا الفرصة لحصد اللقب.. و"إيتاليانو": نتعامل بعناية

أكد الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا، أن فريقه لديه الفرصة للوصول إلى نهائي مسابقة السوبر الإيطالي، والحصول على اللقب الذي غاب عنه العام الماضي، لافتًا إلى أن المهمة صعبة، وبخاصة أن الفرق الأخرى قوية، إلا أن اللاعبين مستعدون، ولديهم الطموح لتحقيق الفوز.
وأشار المدافع إلى أن المباراة أمام نابولي يوم الخميس ستكون في غاية الصعوبة، وبخاصة أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الأقوياء، إلا أننا في فيورنتينا نؤمن بأنفسنا، ولدينا طموح، بحسب قوله.
ويلتقي فريقا نابولي وفيورنتينا غدًا الخميس 18 يناير على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر، فيما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يُلعب النهائي في 22 منه.
ولفت ميلينكوفيتش إلى أن الفريق بذل مجهودًا رائعًا في العام الماضي، وكان قريبًا من الفوز باللقب، إلا أنه لم يتمكن من ذلك في النهاية. وأضاف: "ما حدث كان في الماضي، وعلينا التفكير في المستقبل. نحن هنا، حيث لدينا إمكانية الوصول إلى النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز به".
وتابع بأن المؤشرات الحالية تؤكد أن لاعبي فيورنتينا باتوا أكثر نضجًا، ويمكنهم قراءة المباريات بشكل أفضل. وقال خلال المؤتمر الصحفي: "من خلال اللعب بشكل جيد لدينا المزيد من الفرص للفوز بالمباريات.. فمع الكثير من التمريرات لدينا فرصة أكبر للفوز".
وتطرق نيكولا ميلينكوفيتش إلى انتقال مواطنَيه في الهلال السعودي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش إلى الدوري السعودي، وقال: "اثنان من زملائي في المنتخب الوطني يلعبان في السعودية. لقد تحدَّثا إلي كثيرًا، وهما يبليان بشكل جديد".
كما تحدث أيضًا عن زميله لوكا رانييري، وقال عنه: "إنه يتطور بشكل كبير، وهو شاب متواضع، وحصل على كل شيء من خلال العمل الجاد، وهو يسجل أيضًا بعض الأهداف، وأنا سعيد بالأهداف، وأنا سعيد من أجله، وأعتقد أنه يستحقها".
ومن جانبه، أكد المدرب فينشينزو إيتاليانو أن فيورنتينا يستهدف حاليًا تجاوز نصف نهائي السوبر، والوصول للعب على الكأس من خلال الفوز على نابولي. لافتا إلى أن الفريق المنافس هو بطل إيطاليا، ويضم العديد من اللاعبين المتميزين والنجوم الذين يمكنهم الفوز بالمباريات؛ لهذا "آمل أن أكون قد أعددت لاعبي فريقي بأفضل طريقة ممكنة، وبخاصة أننا تعاملنا مع نابولي بالطريقة الصحيحة في الدوري"، بحسب قوله.
وواصل إيتاليانو بقوله: "في الأشهر السابقة أدركنا أنه يجب أن نتعامل مع منافسينا بعناية، كما يحب التعامل مع جميع المواقف بأكبر قدر من الاهتمام والتركيز؛ فأدنى التفاصيل تجعلك تفوز أو تخسر، والوصول إلى النهائي هو إنجاز، ولكن حتى لا يتم ارتكاب الأخطاء يجب أن يكون لدينا عقل مختلف وفهم أنها مباريات حاسمة. يجب التعامل معها بنوع مُعيّن من العقلية والاهتمام، مع وضع الجودة في كل ما يتم تقديمه".
وتحدث مدرب فيورنتينا عن التنظيم السعودي للمسابقة، وقال: "كل شيء على ما يرام. لم نسافر كثيرًا، لكن المكان الذي نتدرب فيه جيد، من غرفة الملابس إلى أرض الملعب. يمكنك أن ترى أن هناك رغبة في التطور والارتقاء بالرياضة إلى مستوى مهم".
يُذكر أن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أعلنت في وقت سابق استضافة العاصمة السعودية الرياض مسابقة كأس السوبر بصيغتها الجديدة، بمشاركة 4 فرق، هم: نابولي بطل الدوري ووصيفه لاتسيو، إضافة إلى إنتر بطل الكأس ووصيفه فيورنتينا.