من الرياض.. "نيكولا ": لاعبا الهلال امتدحا الدوري السعودي ولدينا الفرصة لحصد اللقب.. و"إيتاليانو": نتعامل بعناية

ولفت ميلينكوفيتش إلى أن الفريق بذل مجهودًا رائعًا في العام الماضي، وكان قريبًا من الفوز باللقب، إلا أنه لم يتمكن من ذلك في النهاية. وأضاف: "ما حدث كان في الماضي، وعلينا التفكير في المستقبل. نحن هنا، حيث لدينا إمكانية الوصول إلى النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز به".