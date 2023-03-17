تتويج الشباب بكأس الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا

وكان الشباب قد حسم رسميًّا لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا الجولة الماضية بعد الفوز على الأهلي؛ ليرفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن الفتح قبل جولة من النهاية.